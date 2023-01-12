Başrollerini ‘Röportaj Adam’ lakaplı Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman ve Bülent Çolak’ın paylaştığı ’İllegal Hayatlar’ın galası gerçekleşti.

Film, her görüşü kucaklamayı merkezine alan ve hayali bir oluşuma öncülük eden 'Mahsun’un, arkadaşlarıyla giriştiği komik ve eğlenceli macerayı anlatıyor.



Hikâyesini ‘Röportaj Adam, senarist ve yönetmenliğini Cenk Çelik’in üstlendiği 'İllegal Hayatlar'da Mahsun Karacaya’ya sosyal medya videolarında da yer alan ekip eşlik ediyor.