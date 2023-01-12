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'İllegal Hayatlar'ın galası gerçekleşti

'İllegal Hayatlar' filminin galası gerçekleşti. Gecede başrol oyuncularından Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman ve Bülent Çolak’ın yanı sıra çok sayıda ünlü isim yer aldı

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  • 'İllegal Hayatlar'ın galası gerçekleşti! Mahsun Karaca: Sosyal medyadan buralara geldik - Magazin haberleri

    Başrollerini ‘Röportaj Adam’ lakaplı Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman ve Bülent Çolak’ın paylaştığı ’İllegal Hayatlar’ın galası gerçekleşti.

    Film, her görüşü kucaklamayı merkezine alan ve hayali bir oluşuma öncülük eden 'Mahsun’un, arkadaşlarıyla giriştiği komik ve eğlenceli macerayı anlatıyor.

    Hikâyesini ‘Röportaj Adam, senarist ve yönetmenliğini Cenk Çelik’in üstlendiği 'İllegal Hayatlar'da Mahsun Karacaya’ya sosyal medya videolarında da yer alan ekip eşlik ediyor.
  • 'İllegal Hayatlar'ın galası gerçekleşti! Mahsun Karaca: Sosyal medyadan buralara geldik - Magazin haberleri

    "SOSYAL MEDYADAN BURALARA GELDİK"

    Gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaca, "Gururluyuz. Sosyal medyadan kısa kısa videoların ardından buralara geldik. Çok mutluyuz. Umarız çektiğimiz filmimiz videolarımız kadar ilgi görür. Halkın tepkisi sonraki işlerimiz için çok önemli" dedi.
  • 'İllegal Hayatlar'ın galası gerçekleşti! Mahsun Karaca: Sosyal medyadan buralara geldik - Magazin haberleri

    "AYAĞA KALKMAKTA ZORLANIYORDUM"

    Galaya katılanlar arasında yer alan oyuncu Nilay Deniz de muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Güzel bir film olacağını düşünüyorum. Destek olmaya geldik" diyen Deniz, "Küçük bir rahatsızlık geçirdim" ifadelerini kullandı.

    Ardından son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Nilay Deniz, "Omurgamla ilgili bir sorun yaşadım. Ayağa kalkmakta ve yürümekte zorlanıyordum ama fizik tedavi ile sürecin sonuna geldik sayılır. İyileşme sürecindeyim, az kaldı" şeklinde konuştu.

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