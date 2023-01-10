2023 ASGARİ ÜCRET - MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı net asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye de çıkmış oldu. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 837 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 7 bin 900 TL’ye yükseldi