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İller risk haritası | Türkiye güncel risk haritası: Çok yüksek riskli iller hangisi?

Türkiye'de 58 il çok yüksek riskli iller kategorisine gitti. Korona vaka sayısı şimdiye kadar ki en yüksek rakama ulaştı. Vatandaşların, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmesi gerekiyor. İşte Türkiye il il güncel risk haritası...

İller risk haritası | Türkiye güncel risk haritası: Çok yüksek riskli iller hangisi?

Sağlık Bakanlığı, riskli iller, il il vaka sayısı ve günlük korona vaka sayısını düzenli olarak paylaşıyor. "covid19.saglik.gov.tr" adresinden yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. İşte il il risk haritası...

İL İL RİSK HARİTASI


Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle: "Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

İL İL HAFTALIK VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana111,26
Adıyaman230,69
Afyon153,21
Ağrı121,96
Aksaray257,91
Amasya370,50
Ankara272,79
Antalya190,44
Ardahan185,11
Artvin164,60
Aydın153,16
Balıkesir430,63
Bartın232,69
Batman57,39
Bayburt244,17
Bilecik340,62
Bingöl124,57
Bitlis47,29
Bolu287,80
Burdur92,85
Bursa260,43
Çanakkale546,77
Çankırı305,57
Çorum322,56
Denizli94,15
Diyarbakır60,05
Düzce217,85
Edirne409,06
Elazığ153,92
Erzincan321,20
Erzurum245,16
Eskişehir358,90
Gaziantep171,86
Giresun503,88
Gümüşhane206,07
Hakkari36,72
Hatay132,95
Iğdır225,52
Isparta157,39
İstanbul591,45
İzmir218,88
Kahramanmaraş112,83
Karabük202,78
Karaman196,53
Kars106,34
Kastamonu453,00
Kayseri315,94
Kırıkkale179,76
Kırklareli518,33
Kırşehir158,00
Kilis385,88
Kocaeli371,11
Konya426,17
Kütahya190,57
Malatya373,87
Manisa139,04
Mardin48,91
Mersin122,17
Muğla146,59
Muş54,49
Nevşehir209,53
Niğde239,18
Ordu459,94
Osmaniye316,47
Rize404,81
Sakarya241,98
Samsun678,72
Siirt50,74
Sinop360,34
Sivas164,97
Şanlıurfa40,70
Şırnak23,43
Tekirdağ409,13
Tokat334,86
Trabzon353,49
Tunceli170,18
Uşak84,72
Van42,55
Yalova564,03
Yozgat234,55
Zonguldak205,85

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