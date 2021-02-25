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İllere göre vaka sayısı ne kadar oldu? - İşte Türkiye güncel il il koronavirüs vaka sayıları

Tüm dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden koronavirüs salgını ile ilgili illere göre vaka sayıları da açıklanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir son dakika açıklaması geldi. İşte Türkiye güncel il il koronavirüs vaka sayıları...

İllere göre vaka sayısı ne kadar oldu? - İşte Türkiye güncel il il koronavirüs vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı, her hafta il il vaka sayısını açıklıyor. 1 Mart 2021'den itibaren il bazında normalleşme uygulanacak. Normalleşebilmek için yaşadığınız ilde koronavirüs vaka sayısının düşmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; illere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. İşte 15-21 Şubat illere göre korona vaka sayısı...

15-21 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15-21 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (42,86),Adıyaman (120,64),Afyonkarahisar (31,62),Ağrı (19,61),Aksaray (108,27),Amasya (90,31),Ankara (35,39),Antalya (78,92),Ardahan (88,39),Artvin (75,52),Aydın (37,71),

Balıkesir (92,40),Bartın (31,16),Batman (8,71),Bayburt (21,98),Bilecik (45,72),Bingöl (18,45),Bitlis (15,10),Bolu (75,60),Burdur (93,23),Bursa (39,14),

Çanakkale (43,76),Çankırı (26,50),Çorum (41,31),Denizli (31,51),Diyarbakır (10,00),Düzce (48,78),

Edirne (75,29),Elazığ (44,22),Erzincan (34,13),Erzurum (50,90),Eskişehir (35,55),Gaziantep (35,08),Giresun (217,51),Gümüşhane (88,21),Hakkari (3,21),Hatay (45,50),

Iğdır (10,43),Isparta (29,53),İstanbul (68,23),İzmir (42,67),Kahramanmaraş (35,35),Karabük (16,83),Karaman (105,92),Kars (18,60),Kastamonu (21,79),Kayseri (74,08),Kırıkkale (47,36),Kırklareli (71,05),Kırşehir (30,86),Kilis (48,32),Kocaeli (92,53),Konya (101,95),Kütahya (57,74),

Malatya (44,28),Manisa (36,74),Mardin (12,52),Mersin (87,87),Muğla (49,66),Muş (8,51),Nevşehir (50,83),Niğde (57,45),Ordu (228,40),Osmaniye (134,90),Rize (200,08),

Sakarya (103,01),Samsun (202,94),Siirt (20,54),Sinop (83,62),Sivas (38,37),Şanlıurfa (20,42),Şırnak (3,91),Tekirdağ (74,65),Tokat (149,20),Trabzon (207,54),Tunceli (29,96),Uşak (17,32),Van (13,92),Yalova (74,62),Yozgat (37,70),Zonguldak (54,30)."

İLLERİN KATEGORİSİ NASIL BELİRLENECEK?

* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",
* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

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