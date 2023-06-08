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İlmekli iplerle tuzak kurup yılkı atlarını çalan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

Karaman'da doğada başıboş dolaşan yılkı atlarını çalmak için tuzak kuran iki kişi kıskıvrak yakalandı

İlmekli iplerle tuzak kurup yılkı atlarını çalan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı
DHA

Karaman'da, yalağa ilmekli iplerle tuzak kurup yılkı atlarını çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Karadağ'ın eteklerinde yaşayan yılkı atlarının tuzak kurulup çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Üçkuyu köyü yakınında dağın eteklerine yılkı atlarının su ihtiyacını karşılamak için yapılan yalağın etrafına dikilen demir direklere ilmekli iplerle çevrildiği saptandı. Yalağın yakınında ise at yakalamakta kullanılan 1 adet uyuşturucu enjektörlü havalı tüfek buldu. Araştırmasını derinleştiren ekipler, kimliklerini belirlediği A.S. ve T.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

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