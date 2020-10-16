Aslen Malatyalı olan İlyas Salman 1954 yıılnda dünyaya gelmiştir. Liseden mezun olduktan sonra konservatuara başlamıştır. Fakat konservatuarı son sınıfta bırakmıştır. İşte İlyas Salman hakkında merak edilenler...

İLYAS SALMAN KİMDİR?

14 Şubat 1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.

Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı çıkmıştır.

Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.

İLYAS SALMAN'IN ROL ALDIĞI BAZI YAPIMLAR

1977 Çöpçüler Kralı

1977 Baskın

1978 Kibar Feyzo

1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo

1980 Talihli Amele Mehmet Ali

1980 Banker Bilo

1985 Deliye Her gün Bayram

1986 Sen Neymişsin Be Abi

1990 Aile Bağları Deli Fişek

1990 Zavallı Ali

1992 Fikrimin İnce Gülü

1993 Kızlar Sınıfı

1997 Tatil Belası

1998 Gülerken Ağladık

2001 Fakiro

İLYAS SALMAN'IN SENARYOLARI

1990 Zavallı

1990 Aile Bağları Deli Fişek

İLYAS SALMAN'IN ÖDÜLLERİ

19. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Lal Gece)