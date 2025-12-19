İlyun Bürkev'den Prag’da resital
Genç yaşına rağmen uluslararası sahnelerde Türkiye'yi müziğiyle temsil eden İlyun Bürkev, Prag'daki tarihi Lobkowicz Sarayı'nda verdiği resitalle hem dinleyicileri büyüledi hem de ülkemizi bir kez daha gururlandırdı. Alman Büyükelçiliği, Bürkev'in performansı için "Tek kelimeyle nefes kesici" yorumunu yaptı...
Genç piyanist İlyun Bürkev, aralık ayı konser turnesinin ilk durağında Prag’da, kentin en seçkin tarihî mekânlarından biri olan Lobkowicz Sarayı’nda unutulmaz bir resitale imza attı. Almanya Büyükelçisi Peter Reuss’un ev sahipliğinde gerçekleşen ve Avrupa kültür hayatının en önemli duraklarından biri sayılan sarayın büyüleyici atmosferinde sahne alan Bürkev, klasik repertuvara getirdiği derinlikli yorumuyla davetlilerden büyük alkış aldı. Bach, Chopin, Schumann ve Beethoven’dan oluşan program, genç piyanistin müzikal olgunluğunu ve yorum gücünü bir kez daha ortaya koydu.
Almanya’nın Prag Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesaplarından İlyun Bürkev’in performansını "Tek kelimeyle nefes kesici" (Jedním slovem dechberoucí) ifadesiyle paylaştı. Büyükelçilik tarafından paylaşılan videoda, genç sanatçının müziğe kattığı duygular ve sahne hakimiyeti övülürken; bir dönem Beethoven’ın bizzat konser verdiği bu tarihi salonda İlyun Bürkev’in sergilediği performansın izleyiciler için büyüleyici bir deneyim olduğu vurgulandı.
Alkışlar eşliğinde üç kez bis’e çağırıldığı bu özel geceye dair duygularını paylaşan İlyun Bürkev, “Prag’da, Lobkowicz Sarayı’nın tarihi ve büyüleyici atmosferinde, Alman Büyükelçisi Sayın Peter Reuss’un ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel gecenin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Sanatın, tarihin ve zarafetin bir araya geldiği bu seçkin ortamda müziğimi paylaşabilmek benim için unutulmaz bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.
Prag konseriyle Aralık turnesine güçlü bir başlangıç yapan İlyun Bürkev, önümüzdeki günlerde Ankara CSO Tarihi Salon ve İstanbul Zorlu PSM başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa’nın önemli sahnelerinde müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.
Konser Takvimi:
20 Aralık 2025 CSO Ada Ankara
24 Aralık 2025 İzmir Elhamra Sahnesi
26 Aralık 2025 Zorlu PSM Platinum Sahne
27 Aralık 2025 Sahne Minoa Pera
30 Aralık 2025 SAAL Schaan