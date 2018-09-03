İstanbul Blue Night kapsamında, BKM organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen Imagine Dragons konseri, uzun yıllar hafızlardan silinmeyecek muhteşem bir performansa sahne oldu.





Türkiye'de ilk kez konser veren Imagine Dragons’un solisti Dan Reynolds, konserine başlamadan önce binlerce hayranının önünde önce Türk bayrağını, ardından da yeri öptü. Reynolds, “İlk kez Türkiye’ye geliyorum ama bunun son olacağını sanmıyorum, muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir burası. İnanılmaz bir kültüre, şahane lezzetlere sahipsiniz. Sizi ve enerjinizi kalpten hissediyorum” dedi.Las Vegas çıkışlı olan ve rock müziğe getirdikleri yenilikçi tarzla kısa bir sürede tüm dünyada tanınan ABD'nin bağımsız indie/alternative rock grubu Imagine Dragons, dünya Turnesi EVOLVE kapsamında verdiği konserde hayranlarının kendilerine eşlik ettiği 18 şarkı seslendirdi.

Halit Ergenç ve Şebnem Bozoklu'nun da izlediği konser için Imagine Dragons'un hayranları sabah 8'den itibaren KüçükÇiftlik Park'ın kapısında beklemeye başladı. Oceans of Noise ve The Vaccines'ın konserlerinden sonra sahneye çıkan Imagine Dragons, 2.5 saat boyunca hayranlarına coşturdu.

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