Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Temmuz ayı 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı' verisini açıkladı. 2018 yılı Temmuz ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 607 işyerine ‘İktisadi Yönelim Anketi’ formu gönderildi, 2 bin 88 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı. Buna göre, 2018 yılı Temmuz ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı Temmuz ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu gözlendi.

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