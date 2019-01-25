Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2018 yılı Aralık ayı ‘İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’ gelişmelerini açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranı

2018 yılı Aralık ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallarda artış görülürken, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

2018 yılı Aralık ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2607 işyerine ‘İktisadi Yönelim Anketi’ formu gönderilmiş, 2083 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.



