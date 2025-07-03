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        Haberler Bilgi Yaşam İmam maaşı son dakika açıklandı! 2025 Temmuz memur zammına göre imam, vaiz, müezzin maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

        İmam maaşı son dakika açıklandı! 2025 Temmuz memur zammına göre imam, vaiz, müezzin maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

        Emekli ve memur zammı TÜİK verilerine göre açıklanırken gözler imam maaşının ne kadar olduğuna çevrildi. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 TL, en düşük emekli memur maaşı 22 bin 670 TL olacak. Bu noktada imam, vaiz, müezzin maaşı 2025 ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. İşte yeni 2025 Temmuz zammına göre imam maaşı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:57
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        İmam maaşı açıklanan enflasyon oranı sonrası merak konusu oldu. Din görevlilerin aldıkları maaşlar TÜİK enflasyon oranına göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu. Peki 2025 Temmuz memur zammına göre imam, vaiz, muezzin maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı imam maaşı 2025

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        2025 TEMMUZ İMAM MAAŞI

        İmam- Hatip 8/1 maaşı: 53.031 TL

        İmam- Hatip emekli memur: 33.998

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        EMEKLİ DİN GÖREVLİLERİ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

        Temmuz zammı, sadece aktif görevdeki din görevlilerini değil, emekli imam, vaiz ve müezzinleri de kapsayacak. Aynı enflasyon farkı, emekli maaşlarına da yansıtılacak ve zamlı tutarlar Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılacak.

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