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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'ndan dikkat çeken çıkış

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan parti içine dikkat çeken uyarı geldi. İmamoğlu, "Böylesi zor bir dönemde, özellikle benim siyasi yol arkadaşlarıma, özellikle CHP içerisinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı olan, meclis üyesi olan, milletvekili olan, partimizin üst yönetimine net olarak bir şeyi söylemek isterim. Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. Ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşa kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir. Nokta" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:46
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        İmamoğlu'ndan dikkat çeken çıkış
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        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu açılış törenine katıldı.

        İmamoğlu, açılış konuşmasında parti içine yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

        “Sevgili dostlarım; böylesi zor bir dönemde, özellikle benim siyasi yol arkadaşlarıma, özellikle benim siyasi, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı olan, meclis üyesi olan, milletvekili olan, partimizin üst yönetimine net olarak bir şeyi söylemek isterim. Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. Ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşa kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir. Nokta. Mesele, memleket meselesidir. Memleket meselesi doğrultusunda koşan, hizmetini yaparken, 'En iyiyi nasıl yaparım' diyen belediye başkanı, benim yaşam boyu en üstün yol arkadaşımdır. 'Ekrem İmamoğlu koşuyor, çalışıyor. Ben ondan daha fazla koşacağım, onu geçmek için daha çok çalışacağım' diyen bir siyasetçi, benim en kadim, en saygı duyduğum yol arkadaşımdır. Nokta" dedi.

        "PARTİ İÇİNDEKİ MEVZULARI KONUŞUP ÜSTÜNDE TEPİNEN KİM VAR İSE MİLLETE İHANET EDER"

        İmamoğlu, "Ama parti içindeki mevzuları konuşup, konuşturan, geceyi, gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise hem bu millete ihanet eder hem de Başkomutan, Gazi, Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net. Bu bağlamda, her siyasi partiye mensup kişiye seslenirim ben. Derim ki, 'Parti işi araçtır. Mesele, millete hizmettir. Ben, partime de öyle bakıyorum. Ben, Cumhuriyet Halk Partiliyim. Onur duyduğum, gurur duyduğum, ferdi olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğum, layık olmaya çalıştığım partimin bir araç olduğunu bilirim. Memleketime ve milletime layık olma gayreti için hiç kimseyi tanımam. Bir tek 86 milyon milletimi tanırım. Bu, her siyasetçinin şiarı olmalıdır. Bu bağlamda, bu kararlılıkla, Gaziler Günü'nde, bütün gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Allah, bize hiçbir zaman bir daha bağımsızlık mücadelesi verdirmesin. Bu memleketin her zaman müreffeh bir toplum olması, refah içinde bir toplum olması, zenginliğinin bütün insanlar tarafından paylaşıldığı bir toplum olması; eşit, adil ve birbirine saygı duyan her insanının doğusu-batısı, güneyi-kuzeyi, her etnik kökenden insanının, her inançtan insanının bu memleketin, bu şehrin eşit hissedarı olduğu ve her konuda başarılı olduğumuz, zenginleştiğimiz ama zenginliği paylaştığımız günlere doğru koşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        BATTALGAZİ İTFAİYE İSTASYONU HİZMETE AÇILDI

        İmamoğlu, konuşmasının ardından, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Sancaktepe, Çekmeköy, Kartal, Beykoz belediye başkanları ve itfaiye erleri ile kurdeleyi keserek, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi İtfaiye İstasyonu'nu hizmete açtı.

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        #Ekrem İmamoğlu
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