İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek ürünlerine zam yapılmasına ilişkin, "Bazı özel ürünlerle ilgili bir zam söz konusu, uzun süredir bir zam yok. Normal ekmekle ilgili zammımız şimdilik yok" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret eden İmamoğlu, burada gazetecilerin Halk Ekmek ürünlerine yapılan zamla ilgili sorusunu yanıtladı. Başkan İmamoğlu, kendilerinin hizmet etmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bazı özel ürünlerle ilgili zam söz konusu. Uzun süredir zam yok. Biz, hizmet etmek istiyoruz. Özellikle yoğun tüketilen kalemlerde zam yapılmaması konusunda karar vermiştik. Ama diğer bazı özel ürünlere ya da birtakım özel çalışılan ürünlere de 'zam yapılabilir' diye bir karar verilmişti. O uygulamaya geçecekti bugünlerde. Listeyi istedim kendilerinden. Ama dediğim gibi normal ekmekle ilgili zammımız şimdilik yok."

İBB Sözcüsü Murat Ongun da zam iddialarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ongun'un paşlaşımında şu ifadeler yer aldı: "#HalkEkmek’in 250 gr ekmek satış fiyatı hala 0,75 liradır. Ekmeğe zam yapıldığına dair iddialar gerçek dışıdır. Fiyatı arttırılan ürünler sadece galeta, çıtır ekmek gibi ambalajlı ürünlerdir."