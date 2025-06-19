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        Haberler Gündem İmamoğlu’nun avukatı tutuklandı

        Ekrem İmamoğlu’nun avukatı tutuklandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlıktan ifade verenlerin iddiaları nedeniyle "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.

        Giriş: 19.06.2025 - 18:14 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:38
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        İmamoğlu'nun avukatı tutuklandı
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        “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Adem Soytekin ve Servet Yıldırım’ın beyanları doğrultusunda hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre savcılıkta avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddetti. Savcı “suç örgütü üyeliği” suçlamasıyla Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etti. Avukat Mehmet Pehlivan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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        SOYTEKİN VE YILDIRIM’IN İDDİALARI

        Savcının Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasını istediği sevk yazısında, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında şüpheli olan Servet Yıldırım'ın etkin pişmanlık kapsamında 2 Haziran 2025’te verdiği ifadesinde ve yine aynı dosyada şüpheli olan Adem Soytekin’in etkin pişmanlık kapsamında 16 Haziran 2025’te 16 saat verdiği ifadesinde Mehmet Pehlivan ile ilgili “örgüt kapsamında hareket ettiği” iddialarında bulundukları ileri sürüldü.

        SAVCI: AVUKAT İFADELERE ULAŞMAYI AMAÇLADI

        Sevk yazısına göre, bu etkin pişmanlık ifadelerinde ayrıca Avukat Mehmet Pehlivan’ın, 19 Mart 2025 tarihi öncesinde hakkında soruşturma yürütülen şüpheli isimlerin gözaltı ve sonraki süreçlerde soruşturma sürecini takip edecek avukatların kim olduğu hususunda planlama yaptığı iddia edildi. Bu şekilde ifadesi alınan kişilerin ifadelerine ulaşmayı amaçladığı, halihazırda dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin avukatlarını örgüt faaliyetleri kapsamında organize ettiği ileri sürüldü. Ayrıca dosya kapsamında ifade vermek isteyen tutuklu şüphelilere baskı yaptığı ve kontrolündeki avukatları şüphelilerin bulunduğu cezaevlerine yönlendirdiği iddia edildi. Şüphelilerle görüşen bu avukatların şahısların konuşmamaları yönünde telkin ve baskılarda bulunduğu iddia edildi.

        SAVCI: PEHLİVAN ÖNEMLİ KONUMDA

        Savcı, “örgütün çözülmemesine yönelik eylemelerde bulunduğu, dikkate alındığında şüphelinin suç örgütü içerisinde önemli bir konumda bulunduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi maksadıyla hareket ettiği, bu nedenle suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin delilleri karartma, dışarıda bulunan şüphelilere, tanıklara baskı yapacağı hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu dikkate alınarak” ifadeleriyle “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etti.

        Pehlivan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

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