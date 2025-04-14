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        Haberler Magazin Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a sürpriz doğum günü kutlaması - Magazin haberleri

        Iman Elbani'den eşi Murat Yıldırım'a sürpriz kutlama

        Iman Elbani, eşi Murat Yıldırım'ın 46'ncı yaş günü için sürpriz bir kutlama organize etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 08:27 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:30
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        Sürpriz kutlama
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        2006'da Fas Güzeli seçilen oyuncu ve model Iman Elbani ile 13 Kasım 2016'da nikâh masasına oturan, Miray adında bir kızı bulunan oyuncu Murat Yıldırım, 46'ncı yaşına girdi.

        Iman Elbani, eşi için sürpriz bir yaş günü kutlama organize etti. Eşiyle pasta kesen Elbani, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

        "MİRAY'IN HARİKA BABASI İYİ Kİ DOĞDUN"

        Iman Elbani, eşi Murat Yıldırım'a; "İyi ki doğdun sevgilim, Miray’ın harika babası ve benim canım. İyi ki doğdun" sözleriyle seslendi.

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        #Iman Elbani
        #Murat Yıldırım
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