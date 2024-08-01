Imane Khelif kimdir? İşte Imane Khelif'in hayatı ve kariyeri
Paris Yaz Olimpiyatları'nda adından sıkça söz edilen sporculardan biri de Imane Khelif oldu. Cinsiyet tartışmaları ile gündeme gelen boksör Imane Khelif'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Cezayir asıllı olan boksörün, geçmişte IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edildiği biliniyor. Peki, Imane Khelif kimdir? İşte Imane Khelif'in hayatı ve kariyeri...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Imane Khelif, cinsiyet tartışmalarıyla gündeme geldi. İtalyan boksör Angela Carini, Khelif'e karşı mücadele ederken maçın 46. saniyesinde ringden çekildi. Khelif, 2023 Dünya Boks Şampiyonası'nda yüksek testosteron seviyeleri nedeniyle diskalifiye olmuştu. Peki, Imane Khelif kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte detaylar...
NE OLMUŞTU?
2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ederken Cezayirli Imane Khelif ve İtalyan Carini boksta son 16 turunda yarı sıklet maçında karşı karşıya geldi. İtalyan sporcu müsabakanın 46. saniyesinde müsabakadan çekilirken Imane Khelif bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ardından ise Imane Khelif hakkında 'cinsiyet tartışmaları' gündeme oturdu.
Khelif, Paris 2024'e katılımı tartışmalı olan iki sporcudan biri. Khelif, daha önce Yeni Delhi'deki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan 'cinsiyet testini' 'testesteron seviyesi' nedeniyle men edilmişti.
Cezayir Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada "COA, saygın atletimiz İmane Khelif'in bazı yabancı medya kuruluşları tarafından asılsız propaganda ile hedef alınmasını ve kötülenmesini şiddetle kınamaktadır." dedi.
IMANE KHELİF KİMDİR?
Imane Khelif, Cezayirli amatör boksördür. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda Cezayir'i temsil etti. Yeni Delhi 2018 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Imane Khelif ilk kez katıldı ve ilk turda elendikten sonra 17. oldu.
Daha sonra Rusya'da düzenlenen 2019 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Cezayir'i temsil etti ve Natalia Shadrina'ya karşı ilk turda elendikten sonra 33. oldu.
Khelif, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda hafif sıklette Cezayir'i temsil etti. Çeyrek finalde İrlandalı Kellie Harrington tarafından yenildi. Khelif, 2022 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı ve Hollanda'dan Chelsey Heijnen'i yenerek finale çıkan ilk Cezayirli kadın boksör oldu. Finalde İrlanda'dan Amy Broadhurst ile karşılaştı ve yenildi.
DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ
Mart 2023'te Khelif, 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndaki altın madalya maçından kısa bir süre önce uygunluk kriterlerini karşılayamadığı için diskalifiye edildi. Cezayir Olimpiyat Komitesi, Khelif'in tıbbi nedenlerle diskalifiye edildiğini söyledi. Daha sonra diskalifiyenin yüksek testosteron seviyelerinden kaynaklandığı ortaya çıktı.
Uluslararası Boks Birliği başkanı Umar Kremlev, Khelif ve diğer sporcuların DNA test sonuçlarının "XY kromozomlarına sahip olduklarını kanıtladığını" iddia etti. Khelif, Spor Tahkim Mahkemesi'ne itirazda bulundu ancak daha sonra itirazını geri çekti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), farklı kurallar kullanarak daha sonra Khelif'in 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yarışmasına izin verdi ve etkinlik için gerekli tüm uygunluk ve tıbbi düzenlemelere uyduğunu doğruladı.
Görseller: The Independent, Instagram