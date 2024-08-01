IMANE KHELİF KİMDİR?

Imane Khelif, Cezayirli amatör boksördür. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda Cezayir'i temsil etti. Yeni Delhi 2018 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Imane Khelif ilk kez katıldı ve ilk turda elendikten sonra 17. oldu.

Daha sonra Rusya'da düzenlenen 2019 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Cezayir'i temsil etti ve Natalia Shadrina'ya karşı ilk turda elendikten sonra 33. oldu.

Khelif, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda hafif sıklette Cezayir'i temsil etti. Çeyrek finalde İrlandalı Kellie Harrington tarafından yenildi. Khelif, 2022 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı ve Hollanda'dan Chelsey Heijnen'i yenerek finale çıkan ilk Cezayirli kadın boksör oldu. Finalde İrlanda'dan Amy Broadhurst ile karşılaştı ve yenildi.