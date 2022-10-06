Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

IMF Başkanı Georgieva: "Resesyon riskleri artıyor"

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik büyüme tahmininin gelecek yıl için düşürüleceğini belirterek, resesyon risklerinin arttığını, dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturan ülkelerin bu yıl veya gelecek yıl en az iki çeyrek art arda daralma yaşayacağının tahmin edildiğini ifade etti

IMF Başkanı Georgieva:
AA

Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesi Georgetown Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, küresel ekonomik görünüm ve politika önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonomide temel bir değişim yaşandığına dikkati çeken Georgieva, uluslararası ekonomik iş birliğinin, düşük faiz oranlarının, düşük enflasyonun ve göreceli olarak öngörülebilirliğin olduğu bir dünyadan, daha fazla belirsizliğin, daha yüksek ekonomik oynaklığın, jeopolitik çatışmaların ve daha sık ve yıkıcı iklim felaketlerinin olduğu daha kırılgan bir dünyaya geçildiğini söyledi.

Georgieva, yüksek enerji ve gıda fiyatları, daha sıkı finansal koşullar ve devam eden arz sıkıntılarının büyümeyi frenlediğini belirterek, dünyanın en büyük ekonomilerinin yavaşladığını kaydetti.

KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNİNDE GELECEK YIL İÇİN DÜŞÜŞ SİNYALİ

Avro Bölgesi'nin Rusya'dan gelen gaz arzının azalmasından ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Georgieva, Çin'in salgınla ilgili aksamalardan ve emlak piyasasında derinleşen bir gerilemeden muzdarip olduğunu, ABD'de ise enflasyonun harcanabilir geliri ve tüketici talebini azaltmasıyla ve yüksek faiz oranlarının yatırımlar üzerinde engel oluşturmasıyla büyüme ivmesinin yavaşladığını aktardı.

Georgieva, bu yıl için yüzde 3,2'ye ve 2023 için yüzde 2,9'a olmak üzere ekonomik büyüme tahminlerinde halihazırda üç kez düşüşe gittiklerini anımsatarak, "Gelecek hafta güncellenen Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'nda da göreceğiniz gibi gelecek yıl için büyüme tahminlerini düşüreceğiz." dedi.

IMF Başkanı Georgieva, "Resesyon riskleri artıyor. Dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturan ülkelerin bu veya gelecek yıl en az iki çeyrek art arda daralma yaşayacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

2026'YA KADAR 4 TRİLYON DOLARLIK KÜRESEL EKONOMİK KAYIP BEKLENTİSİ

Büyüme pozitif olduğunda bile azalan reel gelirler ve yükselen fiyatlar nedeniyle resesyon gibi hissedileceğini belirten Georgieva, genel olarak 2026'ya kadar yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir küresel ekonomik kayıp beklediklerini, bunun Alman ekonomisinin boyutunda olduğunu ve dünya ekonomisi için büyük bir gerileme olduğunu vurguladı.

Georgieva, savaş ve salgın nedeniyle belirsizliğin son derece yüksek kalmaya devam ettiğini kaydederek, daha fazla ekonomik şok olabileceği konusunda uyardı.

Finansal istikrar risklerinin arttığına işaret eden Georgieva, varlıkların hızlı ve düzensiz bir şekilde yeniden fiyatlandırılmasının, yüksek kamu borcu ve finansal piyasanın kilit bölümlerindeki likidite endişeleri de dahil olmak üzere önceden var olan kırılganlıklarla güçlenebileceğini anlattı.

"ÖNCELİKLE ENFLASYONU DÜŞÜRME YOLUNDA KALINMALI"

Politika yapıcıların ekonomiyi nasıl istikrara kavuşturabileceğine de değinen Georgieva, öncelikle enflasyonu düşürme yolunda kalınması gerektiğini ifade etti.

Georgieva, yeterince sıkılaşmamanın enflasyonun kalıcı hale gelmesine neden olacağını belirterek, bunun gelecekte faiz oranlarının çok daha yüksek ve daha uzun süreli olmasını gerektireceğini, büyümeye ve insanlara büyük zarar vereceğini aktardı.

İkinci acil önceliğin sorumlu maliye politikaları uygulamaya koymak olduğunu vurgulayan Georgieva, para politikası frene basarken, gaza basan bir maliye politikası olmaması gerektiğini dile getirdi.

Georgieva, üçüncü önceliğin ise yükselen piyasaları ve gelişmekte olan ekonomileri desteklemek için ortak çaba göstermek olduğunu kaydetti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı
İŞ-YAŞAM İşsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
Kremlin: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması çok yıkıcı bir etkiye sahip olabilir
İŞ-YAŞAM AB kararına tepki: Saçmalık
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
İŞ-YAŞAM Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Memur-Sen heyeti, Bakan Bilgin ile görüştü
İŞ-YAŞAM Memur-Sen heyeti, Bakan Bilgin ile görüştü
Merkez Bankası rezervleri azaldı
İŞ-YAŞAM Merkez Bankası rezervleri azaldı
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
İŞ-YAŞAM AB'den Rusya'ya yeni yaptırım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! EYT yasası son durum nedir?
İŞ-YAŞAM Bilgin'den EYT açıklaması
Kamudaki sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı
İŞ-YAŞAM Sözleşmeliye kadro için kritik toplantı
TÜRK-İŞ ve TİSK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
İŞ-YAŞAM TÜRK-İŞ ve TİSK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satacak
İŞ-YAŞAM TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.