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        Haberler Dünya IMF Danışmanı Gourinchas: 80 yıllık sistem sıfırlanırken yeni bir döneme giriyoruz | Dış Haberler

        IMF Danışmanı Gourinchas: 80 yıllık sistem sıfırlanırken yeni bir döneme giriyoruz

        Uluslararası Para Fonu (IMF) Ekonomi Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, dünya ekonomisinin içinden geçtiği sürece dair değerlendirmelerde bulundu. 80 yıllık küresel sistemin sıfırlandığını ifade eden Gourinchas, yeni bir döneme girildiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 23:53 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:11
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        IMF Araştırma Direktörü: 80 yıllık sistem sıfırlanıyor
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        Uluslararası Para Fonu (IMF) Ekonomi Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, ABD ekonomisi için bir resesyon öngörmediklerini ancak bu yöndeki olasılığın yükseldiğini ifade etti.

        Gourinchas, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun yayımlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Pierre-Olivier Gourinchas, "Son 80 yıldır işleyen küresel ekonomik sistem sıfırlanırken yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

        ABD'nin yürürlükteki tarife oranının 100 yıldan fazla bir süredir görülmemiş seviyeleri aştığına işaret eden Gourinchas, artan ticari gerilimler ve belirsizliğin küresel ekonomik büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatacağını ifade etti.

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        Gourinchas, küresel ekonomiye yönelik risklerin arttığını ve aşağı yönlü olduğunu aktardı.

        ABD için resesyon olasılığı yüzde 40'a yükseldi

        ABD'de ekonomisinde önemli bir yavaşlama öngördüklerini belirten Gourinchas, ülke ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 1,8 olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

        Gourinchas, ocak ayındaki tahminlerine kıyasla ABD ekonomisinin büyüme beklentisinde 0,9 puanlık aşağı yönlü bir revizyon olduğuna işaret ederek, ancak ülke ekonomisi için öngörülen büyüme oranının bir resesyon olmadığını kaydetti.

        ABD ekonomisinin güçlü bir konumda olduğunu belirten Gourinchas, iş gücü piyasasının hala güçlü olduğunu ifade etti.

        Tarife açıklamalarından önce de ABD ekonomisinde bazı zayıflama ve yavaşlama işaretleri gördüklerini aktaran Gourinchas, "Referans tahminimizde bir resesyon öngörmüyoruz. Risk değerlendirmemizi yaptığımızda, resesyon olasılığının ekim ayındaki yüzde 25 seviyesinden şu anda yüzde 40 civarına yükseldiğini görüyoruz." dedi.

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