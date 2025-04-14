IMF, jeopolitik risklerdeki artışın varlık fiyatlarında ani düzeltmelere neden olabileceğini belirtti

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun "Jeopolitik Riskler: Varlık Fiyatları ve Finansal İstikrar İçin Etkileri" başlıklı bölümünü yayımladı.

Raporda, jeopolitik risklerin yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtilerek, savaşlar, terör saldırıları ve devletler arası gerilimler gibi uluslararası ilişkileri ve ekonomik istikrarı bozabilecek potansiyel olumsuz olayları kapsayan jeopolitik risklerin son yıllarda belirgin şekilde arttığı kaydedildi.

Jeopolitik riskin, ticaret gerilimleri şeklinde de kendini gösterebileceğine dikkat çekilen raporda, ticaretle ilgili tedbirlerin mutlaka jeopolitik riskle ilişkilendirilmese de gümrük vergileri, ticaret savaşları ve yaptırımlar gibi ticari gerilimlerin jeopolitik nedenlerle uygulanabileceği, uluslararası ilişkileri ve ekonomik faaliyetleri etkileyebileceği aktarıldı.

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Raporda, jeopolitik risklerdeki artışın birkaç kanal aracılığıyla makrofinansal istikrarı tehdit edebileceği belirtilerek, gerçekleşen veya potansiyel sınır ötesi ticaret ve finansal işlemler ya da askeri çatışmalar üzerindeki kısıtlamalar şeklinde kendini gösteren jeopolitik risklerdeki artışın sermaye akışlarının yeniden dağılımına yol açabileceği ve varlık fiyatlarında ani düzeltmelere neden olabileceği ifade edildi.