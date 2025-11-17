IMF: Suriye ekonomisi toparlanma işaretleri gösteriyor

Fondan yapılan açıklamada, IMF heyetinin Suriye'deki ekonomik durumu değerlendirmek ve yetkililerle ekonomik reform ve kapasite geliştirme önceliklerini görüşmek üzere 10–13 Kasım'da Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

İleriki dönem için yoğun çalışma programı üzerinde anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Suriye ekonomisi toparlanma işaretleri gösteriyor. Yetkililer, karşı karşıya oldukları birçok kısıta rağmen ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla sıkı mali ve parasal duruş benimseyebildiler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, IMF'nin ülkeye sağlayacağı teknik desteğin istatistiklerin iyileştirilmesini de içereceği, bunun Suriye ile 4. Madde konsültasyonunun yeniden başlamasının önünü açmaya yardımcı olacağı vurgulandı.

IMF heyetine liderlik eden Ron van Rooden de yaptığı açıklamada, Suriye ekonomisinin, ülkenin yeni yönetimi altında tüketici ve yatırımcı güvenindeki iyileşme, yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye'nin bölgesel ve küresel ekonomiye kademeli olarak yeniden entegrasyonu ve bir milyondan fazla mültecinin geri dönüşüyle toparlanma ve iyileşme belirtileri gösterdiğini belirtti.

Van Rooden, mali görüşmelerin 2026 yılı için hükümet bütçesinin hazırlanmasına odaklandığını, bu bütçenin en kırılgan kesimleri desteklemek için sosyal sektörler dahil temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla mali alanı artırmayı hedeflerken, gelir ve finansman varsayımlarının iddialı ancak gerçekçi olmasını amaçladığını ifade etti.