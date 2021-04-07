IMF'ye 650 milyar dolarlık ek kaynak

Reuters

Dünyanın en büyük ekonomilerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, kırılgan ülkelerin salgın ile mücadele edebilmesi için Uluslararası Para Fonu'nun ( IMF) kaynaklarının yeni SDR tahsisi ile 650 milyar dolar artırılmasına karar verdiklerini açıklayacaklar.

Dünyanın 20 büyük ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısından sonra yayımlanacak

bildirinin taslağına, beş yıl önce Trump yönetiminin ısrarı sonucu çıkarılan uluslararası ticarette korumacılıkla mücadele edilmesi ifadesi tekrar eklendi.

Reuters tarafından görülen bildiri taslağında iklim değişikliği konusundaki dilin katılaştığı gözlendi. Taslakta, küresel ekonomik toparlanmanın kırılgan olduğu ve aşağı yönlü risklere maruz kaldığı belirtilirken, G20 maliye bakanlarının istihdamı korumak ve küresel ekonomik toparlanmayı desteklemek için tüm politika araçlarını kullanmaya kararlı oldukları ifade edildi.

Taslakta, G20 maliye bakanlarının yıl ortasına kadar uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi konusunda küresel kuralları belirlemeye kararlı oldukları da dile getirildi. Ayrıca G20 ülkelerinin COVID-19'a karşı aşılamayı küresel kamusal fayda olarak gördükleri de ifade edildi.

KİMLER SDR'DAN FAYDALANACAKLAR?

SDR'lar üye ülkelerin IMF'deki "kotaları" ile doğrudan orantılı tahsis edildiği için en büyük kısmı yardıma en az ihtiyaç duyan büyük ve zengin ülkeler elde edecek. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere sağlanan likiditenin neredeyse yarısını elde edecekler.

Analistler, 650 milyar dolarlık bir artışın düşük gelirli ülkelerin ilave rezervlerine kabaca 21 milyar dolar ekleyeceğini tahmin ettiler. SDR tahsisinden yaklaşık 400 milyar dolar elde edecek olan zengin ülkelerin yeni SDR'larının bir kısmını borç vermeleri veya bağışlamaları halinde düşük gelirli ülkelerin alacağı miktar çok daha fazla olabilecek.

Citi'deki analistler, yapılacak artışın Zambiya'nın rezervlerini iki kattan daha fazla arttıracağını ve Zimbabwe'nin rezervlerini ise altı katdan daha fazla arttıracağını hesapladılar. SDR tahsisi, ayrıca Arjantin, Türkiye, Sri Lanka, Güney Afrika, Pakistan ve Nijerya gibi ülkeler için de iyi olacak. Bu ülkeler döviz rezervlerinde yüzde 10 ila yüzde 20 artış görecekler.