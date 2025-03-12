Immobile gol orucunu bozdu ama...

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, 6 maçlık suskunluğunu Gaziantep FK karşısında bozdu.

29. dakikada verdiği kafa pasıyla başlayan atakta Rafa Silva'nın ceza sahasında düşürülmesinin ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen Immobile, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Gaziantep FK karşısında bu sezon ligdeki 11'inci golünü atan yıldız oyuncu, bu gollerin 6'sını penaltıdan kaydetti. Toplamda 15 golü bulunan Immobile, sezonun başında oynanan Süper Kupa maçında da Galatasaray'a penaltıdan 1 gol atmıştı.

Son golünü sezonun ilk yarısının son maçında Bodrum FK kalesine gönderen İtalyan yıldız, ligin ikinci bölümünde oynanan Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor maçlarında ise rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamamıştı.

Immobile, girdiği 9 ikili mücadeleden ise 5'ini kaybetti. Sakatlıkların ardından sezon başındaki formunun gerisinde kalan Immobile'nin eski performansına ulaşması dört gözle beklenirken forvetteki diğer alternatif olan Semih Kılıçsoy'un da formu 11 için yeterli bulunmuyor.

Gol orucunu bozsa da performansı yine beklentilerin altında kalan tecrübeli forvet, tek isabetli şutunu da penaltıdan bulurken 4 şutta ise savunmaya takıldı.

Solskjaer ile çıktığı 10 resmi maçta 19 gol bulan Beşiktaş'ta forvetler bu gollerin sadece 3'üne imza attı. Immobile bu süreçte penaltıdan 1 gol atarken Semih Kılıçsoy ise biri penaltıdan 2 gol kaydetti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve ekibinin Immobile'yi eski formuna kavuşurmak, Semih Kılıçsoy'un ise performansını 11 seviyesine getirmek için çalışmaları devam ediyor.