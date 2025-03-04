Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Immobile susuyor, Semih atıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Immobile susuyor, Semih atıyor!

        Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Kayserispor karşısında da gol sevinci yaşayamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında oynanan 6. maçta da henüz gol atmayı başaramadı.

        2

        Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK'ye atan Immobile, ikinci yarıda oynanan Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarının ardından Kayserispor'u da boş geçti.

        3

        Bu sezon ligde 10 maçta tabelayı değiştiren tecrübeli futbolcu, Joao Mario'nun attığı golde pası veren isim olurken, 68. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

        4

        Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.

        5

        Son dakikada Ernest Muçi'nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, 90+7. dakikada meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı.

        6

        Geçen hafta da Eyüpspor deplasmanında golünü atan Semih, bu sezonki ilk golünü ise Göztepe'ye atmıştı.

        7

        Genç golcü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek golünü ise Malmö ağlarına göndermişti.

        8

        Semih Kılıçsoy, yine sonradan oyuna girerken siyah-beyazlı forvet hattında forma rekabeti de kızışmaya başladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda