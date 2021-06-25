İmmünoterapinin bazı kanser türlerinde daha etkili olduğu açıklaması

AA

Coşkun, AA muhabirine, immünoterapinin klasik kullandıkları kemoterapi ve radyoterapilerden çok farklı bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

İmmünoterapinin, vücudun kendi bağışık sistemini uyararak kanser hücresiyle savaşmasına odaklanılan bir tedavi yöntemi olduğunu anlatan Coşkun, şu bilgileri verdi:

"Bununla ilgili son dönemde araştırmalar iyice yoğunlaştı. Kemoterapiden birçok farklılığı ve avantajları var. Daha uzun süreli fayda görülebiliyor. Yan etkileri kemoterapiye göre nispeten daha az ancak immünoterapinin tüm hastalarda etkili olduğunu, tüm hastalarda kullanılması gerektiğini söyleyemeyiz. Bununla ilgili de çok sayıda araştırma var. Bugün biliyoruz ki böbrek ve cilt kanseri ile bazı lenfoma türlerinde çok etkili. Bunların da zaten ülkemizde geri ödemesi var ve birçok kurumda kullanıyoruz."

Coşkun, genel olarak hasta ve yakınlarında, "Acaba ben de immünoterapi almalı mıyım, neden immünoterapi almadım?" gibi inanış olduğuna dikkati çekti.

İmmünoterapinin hem kanser türlerine göre hem de kanserin bazı özelliklerine göre etkili olduğunu dile getiren Coşkun, "Bunlar için hastanın tümör dokusunda inceleme yapmamız gerekiyor. Kanser türüne göre değişiyor. Buradaki DNA onarım mekanizması veya immün sisteminin kontrol mekanizmasıyla ilgili birtakım belirteçlerin pozitifliği durumlarında immünoterapi daha etkili olmakta. İmmünoterapiyi bu hastalarda ve uygun safhalarda kullanmak daha uygun olmakta. Bununla ilgili araştırmalar da devam ediyor. Yani her hastada immünoterapi mutlaka etkili olacak veya verilmesi gerekir diye bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Coşkun, bu ilaçların çok pahalı olduğunu belirterek, tamamının geri ödenmesi veya fayda edilecek grupların belirlenmeden geri ödemesinin neredeyse hiçbir ülkede mümkün olmadığını vurguladı.

Türkiye'de de bu ilaçların hangi hastaya daha faydalı olduğu, hangi hastalarda kemoterapi yerine bunların tercih edileceği, hangilerinde kemoterapiyle birlikte verileceğinin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Dernek olarak biz de onkoloji hastalarının en etkin şekilde buna ulaşmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz, projeler yapıyoruz. Kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapıyoruz. Burada maliyet çok yüksek olduğu ve bir kısım hastalarda da etkili olmadığı için en etkili grubun seçilip, en rasyonel biçimde bunların uygulanması lazım. Neticede immünoterapi dediğimiz zaman yüzde 100 çare, tamamen iyileştiren veya almadığı zaman her hasta da kayba uğrayacak durumlar değil. Hastalar açısından iyi analiz edilmesi lazım."