Terör örgütü PKK'nın İmralı Cezaevi'ndeki lideri Abdullah Öcalan, 22 Mayıs'ta avukatlarıyla görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan avukatlar, Öcalan'ın açlık grevlerine dair görüşlerinin öncelikle grevcilere iletilmesini istediğini bildirdi. Açıklamada konunun grevcilerle tartışıldığı belirtilerek "Bu tartışma sonuçlandığında kamuoyunun merakla beklediğini bildiğimiz bu konuda doyurucu bir açıklamayı vakit kaybetmeksizin paylaşacağız" denildi.

LEYLA GÜVEN'E ZİYARET

Avukatlar, 7 Kasım 2018'de başladığı açlık grevi ile eylemlerin öncülerinden olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i ziyaret etti. Güven'in Twitter hesabında ziyarete ilişkin "En kısa zamanda bizler de görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız" mesajı yayınlandı.

"SAĞLIKLARI TEHLİKEDE"

Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Newroz Uysal, İmralı'da 2 Mayıs'ta görüştükleri terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın hazırladığı metinde, açlık grevlerine ilişkin, "Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz" ifadelerinin yer aldığını söylemişti.

AVUKAT KISITI KALDIRILDI

27 Temmuz 2011'den sonra gerçekleşen bu ilk avukat görüşmesine ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kanunda belli güvenlik riskinin oluşması hallerinde görüşmenin sınırlandırılabileceğini bu kısıtlamanın kaldırıldığını açıklamıştı. Gül, zamanlama ile ilgili eleştirilere de "Bunun çözüm süreciyle bir ilgisi yok. İstanbul seçimleriyle de bir alakası yok" yanıtını vermişti.