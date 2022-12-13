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Haberler Gündem 3. Sayfa İnanılmaz ölüm! Hatay'da TIR'ın üzerine çatı çöktü - Güncel haberler
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Hatay'da çatısı çöken depodaki TIR sürücüsü öldü, operatör yaralandı

Hatay'da tam bir facia meydana geldi. Olayda çatısı çöken depodaki TIR sürücüsü, feci şekilde yaşamını yitirdi

İnanılmaz ölüm! Hatay'da TIR'ın üzerine çatı çöktü - Güncel haberler
AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çatısı çöken depodaki TIR sürücüsü hayatını kaybetti, operatör yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, ilçede buğday bulunan bir deponun çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

KEPÇE OPERATÖRÜ DE YARALANDI

Çökme sırasında depoda bir TIR'a buğday yükleyen kepçe operatörü Ahmet S. ile TIR sürücüsü Mehmet Morca yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Morca, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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