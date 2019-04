İnce bağırsak nakliyle hayata tutundu

Malatya'da ince bağırsağı ameliyatla alınan Sema Cihan, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde gerçekleştirilen bağırsak nakliyle yeniden yaşama tutundu.

AA'nın haberine göre; Sema Cihan'a (35) 3 ay önce bağırsak yetmezliği tanısı kondu. Bağırsağı ameliyatla alınan Cihan'a doktorlar "yeniden sağlığına kavuşması için tek çarenin organ nakli" olduğunu söyledi.

Bunun üzerine İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine başvuran Cihan'a, başarılı bir operasyonla kadavradan ince bağırsak nakli yapıldı.

Cihan, 3 ay önce rahatsızlandığını ve hastaneye gittiğinde bağırsak yetmezliği tanısı konduğunu söyledi.

Hasta olduğunun daha önce farkına varmadığını dile getiren Cihan, "İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesinde ince bağırsağımı aldılar. Orada 20 gün hastanede yattım. İnternetten Malatya'da ince bağırsak nakli yapıldığını görünce buraya geldim. Organ bulununca da nakil yapıldı. Şu an çorba içiyor ve mama yiyorum" ifadelerini kullandı.

Cihan, tekrar eski sağlıklı günlerine döneceği için mutlu olduğunu vurgulayarak, organ bağışında bulunanlara minnet duyduğunu sözlerine ekledi.

İNCE BAĞIRSAK NAKİLLERİ 2015'TE BAŞLADI

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur da hastane olarak yurt içinden ve dışından gelen hastalara sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Merkezlerinin özellikle organ nakli konusunda ön plana çıktığını aktaran Beytur, "Hastanemizde, karaciğer, pankreas, ince bağırsak gibi organ nakillerinin yanı sıra erişkin ve çocuk hastalara da kemik iliği nakli yapıyoruz. Ayrıca kornea nakli de yaparak, sağlık hizmetimizi sürdürüyoruz. Organ bekleyen hastaların şifa bulması için organ bağışlarının artması gerekiyor. Biz vatandaşlarımızın organ bağışı noktasında hassas olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Bağırsak Nakli Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Sait Murat Doğan, enstitü bünyesinde 2015 yılında ince bağırsak nakline başladıklarını söyledi.

İnce bağırsak yetmezliği bulunan, bağırsağı iyi çalışmayan ya da bağırsağı olmayan hastalara ince bağırsak nakli yapıldığını aktaran Doğan, "İnce bağırsak nakli yetişkin ve çocuk hastalara yapılabiliyor ama şu ana kadar sadece yetişkin hastalara nakil yaptık. İnce bağırsak naklinin yapılabilmesi için organ bağışının arttırılması gerekiyor. Şu anda canlı vericiden ince bağırsak nakli yapmıyoruz" dedi.

6 İNCE BAĞIRSAK NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğan, ince bağırsak nakli bekleyen hastaların alternatif tedavisi olmadığına vurgu yaparak, şöyle devam etti: "Bu hastalar sadece damardan besleniyor. Bu tür beslenmeye bağlı olarak da sepsis dediğimiz mikropların vücudu sarması, karaciğer yetmezliği ve yağlanması nedeniyle hastaları kaybediyoruz. Dünyada yaklaşık 60 merkezde ince bağırsak nakli yapılıyor ancak nakil sayısı her yerde az. En fazla nakil yapılan merkezde yılda 10-20 arasında nakil gerçekleştirilebiliyor. Diğer organ nakillerine göre başarı oranı biraz daha düşük. Çünkü ince bağırsakların reddetme ihtimali karaciğer ve böbrek nakline göre daha fazla."

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Egemen Çiçek ise Karaciğer Nakli Enstitüsünde organ bağışına bağlı olarak ince bağırsak nakli yapıldığını hatırlatarak, "Bugüne kadar 6 ince bağırsak nakli yaptık. Bu yıl ise ikinci naklimizi gerçekleştirdik. En son 35 yaşında bir kadın hastaya 13 gün önce ince bağırsak nakli yaptık. Hastamızın damardan beslenme ihtiyacı kalmadı. Hastamız artık ağızdan normal olarak besleniyor. Bu yıl yaptığımız bir diğer nakilde ise vücut bağırsağı reddetti. Biz tekrar nakil için hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nakil yapılan hastaların her şey yolunda gittiğinde kısa sürede normal şekilde beslenmeye başladığını aktaran Çiçek, "Naklin ardından her şey yolunda giderse ortalama bir hafta sonra hasta ağızdan normal şekilde yemek yemeye başlıyor. Hastanedeki bir aylık takibin ardından hastayı taburcu ediyoruz. Servisimizde şu an 2 hastamız ince bağırsak nakli için beklemekte. Uyumlu organ bulunduğu takdirde bu hastalara da da nakil yapacağız" sözlerine yer verdi.