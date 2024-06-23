İncelmek için yeni moda: Duvar pilatesi! Duvar pilatesinin sırrı ne?

NEDİR BU DUVAR PİLATESİ?

Aslında bu soruya spor hocaları bile henüz net bir yanıt veremiyor. Bazıları duvar pilatesi diye bir şey olmadığını, normal pilateste yaptığınız hareketleri bir duvar yardımıyla yaptığımızı söylüyor, bazıları ise duvar pilatesinin vücudun dayanıklılığını ve esnekliğini artırmak için biçilmiş bir kaftan olduğunu düşünüyor...