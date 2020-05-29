5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanya´da devam edecek. Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında Adana´da doğan 2.05´lik pivot 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaray´a transfer oldu. Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.