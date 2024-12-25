İnci Holding, Starcool'u satın aldı

İnci Holding, Eltesan’ın soğutma iş kolu birimi Starcool’u satın almak için sözleşme imzaladı. Sözleşmeyi takiben işlemin kapanışıyla beraber “Starcool” unvanlı şirket, İnci Holding iştiraki olarak yoluna devam edecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre araç buzdolapları ve mutfak üniteleri üretmek amacıyla 1997 yılında faaliyete geçen Starcool, Kocaeli Gebze'de 12 bin metrekarelik üretim alanında hizmet veriyor. Starcool, otomotiv sektöründe özellikle otobüsler için araç içi buzdolabı ve mutfak üniteli buzdolaplarının üretimini ve ihracatını gerçekleştiriyor.