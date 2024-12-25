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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İnci Holding, Starcool'u satın aldı - İş-Yaşam Haberleri

        İnci Holding, Starcool'u satın aldı

        İnci Holding, otomotiv sektöründeyeni bir yatırım yaparak Eltesan'ın soğutma iş kolu birimi Starcool'u satın aldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:15
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        İnci Holding, Starcool'u satın aldı
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        İnci Holding, Eltesan’ın soğutma iş kolu birimi Starcool’u satın almak için sözleşme imzaladı. Sözleşmeyi takiben işlemin kapanışıyla beraber “Starcool” unvanlı şirket, İnci Holding iştiraki olarak yoluna devam edecek.

        Holdingden yapılan açıklamaya göre araç buzdolapları ve mutfak üniteleri üretmek amacıyla 1997 yılında faaliyete geçen Starcool, Kocaeli Gebze'de 12 bin metrekarelik üretim alanında hizmet veriyor. Starcool, otomotiv sektöründe özellikle otobüsler için araç içi buzdolabı ve mutfak üniteli buzdolaplarının üretimini ve ihracatını gerçekleştiriyor.

        "ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ"

        İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini belirterek, “Stratejik planlarımız doğrultusunda hem mevcut işlerimizde hem de yeni alanlarda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yenilikçi atılımlar gerçekleştiren Eltesan’ın soğutma iş kolunu ve Starcool’un marka gücünü, İnci Holding’in otomotiv alanındaki deneyimi ve güçlü teknolojisiyle birleştirerek, sektöründe dünyanın önemli bir oyuncusu haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımın geleceğe yönelik büyüme, istihdam ve karlılık hedeflerimize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Kârlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını titizlikle takip ediyoruz. Bundan sonra da mevcut portföyümüze değer katacak projeler kapsamında, büyüme ve yatırım planları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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