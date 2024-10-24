İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 24 Ekim 2024
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü'nün rol aldığı İnci Taneleri yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Normalde bugün yeni bölümüyle ekrana gelmesi gereken yapımın tekrar bölümün yayınlanacağı görülüyor. Dizinin takipçileri İnci Taneleri bu akşam yeni bölüm var mı sorusuna yanıt arıyor. Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Peki İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi diziseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölümü 25 Ocak tarihinde yayınlanan dizi, 17. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri bu akşam var mı yok mu, neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı 24 Ekim 2024
İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?
Kanal D yayın akışına bakıldığında İnci Taneleri 20. bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.
İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
İnci Taneleri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI - 24 EKİM 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri (Tekrar)
22:15 Dağ 2
00:15 Dağ 2