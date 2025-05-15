Yaz sezonu için geri sayım başlarken birçok dizi sezon arasına giriyor. Bazı diziler ise final yaparak ekranlara veda ediyor. Bu sebeple ‘’15 Mayıs bugün İnci Taneleri final mi yapıyor, bitiyor mu?’’ sorusu yanıt arıyor. Her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin sıkı takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. ‘’İnci Taneleri sezon finali mi?’’ sorusu Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, İnci Taneleri yeni sezon var mı, ne zaman? İşte detaylar…