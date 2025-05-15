İnci Taneleri final mi, sezon finali mi yapıyor? İnci Taneleri yeni sezon var mı, ne zaman?
Kanal D'nin BKM imzalı dizisi İnci Taneleri bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizilerden final ve sezon finali haberleri gelmeye başlarken Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan yapımın akıbeti merak ediliyor. Bu sebeple ''İnci Taneleri final mi yapıyor, bitiyor mu?'' soruları yanıt arıyor. Kanal D yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, İnci Taneleri final mi, sezon finali mi yapıyor, yeni sezon var mı, ne zaman?
Yaz sezonu için geri sayım başlarken birçok dizi sezon arasına giriyor. Bazı diziler ise final yaparak ekranlara veda ediyor. Bu sebeple ‘’15 Mayıs bugün İnci Taneleri final mi yapıyor, bitiyor mu?’’ sorusu yanıt arıyor. Her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin sıkı takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. ‘’İnci Taneleri sezon finali mi?’’ sorusu Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, İnci Taneleri yeni sezon var mı, ne zaman? İşte detaylar…
İNCİ TANELERİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin final yapıp yapmayacağı ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Konuyla ilgili yapıma ve kanalın yayın akışına dönüldü.
Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kiraç, Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı dizi final yapmayacak.
Şenol Sönmez’in yönettiği İnci Taneleri dizisi, sezon finali ile ekran macerasına ara verecek. Buna göre hikaye, yeni sezonda devam edecek.
İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
İnci Taneleri sezon finali tarihi belli oldu.
Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünü oynadığı dizi, 15 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak olan 44. bölümü ile ekran macerasına ara verecek.
İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?
İnci Taneleri sezon arası verirken dizinin yeni sezonu merak konusu oldu.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dizinin yeni sezonunun Eylül veya Ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri (Sezon finali)
00:15 Yerli Dizi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
İNCİ TANELERİ 44. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) ÖZETİ
İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordur. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşırlar. Nehir, Cihan’ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla beklemektedir.