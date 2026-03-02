Canlı
        İncirlik soruşturmasında 5 kişi serbest

        İncirlik soruşturmasında 5 kişi serbest

        Adana'da ANKA Haber Ajansı'nın İncirlik Hava Üssü çevresinden yaptığı canlı yayınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker'in de bulunduğu 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 22:21 Güncelleme:
        İncirlik soruşturmasında 5 kişi serbest

        İHA'nın haberine göre; İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı. ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika süren canlı yayın gerçekleştirdi. Yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, muhabir S.Ö., belediye personeli G.B., gazeteci M.B. ile çekim için izin verdiği ileri sürülen iş yeri sahibi Ö.A.'yı gözaltına aldı. ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker de Ankara’da gözaltına alınarak Adana'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kenan Şeker ve diğer 4 kişi, adli tıptaki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kenan Şeker ve diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Maslak'ta iki iş yerine silahlı saldırı; 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı

        MASLAK Atatürk Oto Sanayi'ye gelen 2 şüpheliden biri, tabancayla iki iş yerine silahlı saldırı düzenledi.(DHA)

