İndi bindi tartışmasında taksiciye kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da takside indi bindi ücretine itiraz eden müşteri, sürücüye kurşun yağdırdı. Boyuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan taksici yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

Olay, geçen aylarda Ataşehir ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, taksi şoförü Tuncay Matyalman, Fikirtepe Mahallesi'nden aldığı müşterisini Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezine bıraktı. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak Atatürk Caddesi'ne getirdi. Taksi şoförü Matyalman, indi bindi ücretinden dolayı kısa mesafe seyahat eden yolcu Y.K.'den 28 TL ücret talep etti.

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞOFÖRE ATEŞ AÇTI

Taksi şoförünün fazla para isteyerek dolandırdığını iddia eden şüpheli Y.K. ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli Y.K., yanında bulunan tabancasının kabzasıyla taksi şoförünün kafasına vurdu. Tabancayı gören taksi şoförü Matyalman, aracıyla kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüpheli Y.K. kaçan taksi şoförüne arkadan 3 el ateş etti.

KURŞUNLARDAN BİRİ BOYNUNA İSABET ETTİ

Kurşunlardan biri taksicinin boynuna isabet ederken, tabancayı ateşleyen müşteri Y.K. olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan taksi şoförü Matyalman, yaklaşık iki hafta yoğun bakımda kaldı. Yüzde 40 oranında görme yetisini kaybeden taksi şoförü Matyalman, gözlerinden ameliyat olacağını, işinin başına dönme süresinin bir yıl süreceğini söyledi.

'YAKALANAMADI, ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR'

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Tuncay Matyalman, şunları söyledi: "Fikirtepe'den yolcumu alarak Ataşehir'de bulunan bir AVM’ye bıraktım. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak yakında olan Atatürk Caddesine getirdim. Taksi metre 20 TL gösterdi. İndi bindi ücretinden dolayı 28 TL ücret talep ettim.

ARKADAN BANA ATEŞ AÇTI

Kısa mesafe yolcusu duruma sinirlenerek onu dolandırdığımı zannetti. Belinden çıkardığını tabancanın kabzasıyla başıma vurdu. Bana ateş açacağını düşünerek taksiyle kaçmaya çalıştım. Arkadan bana 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri boynumdan girdi.

GÖZLERİMDEN AMELİYAT OLACAĞIM

Ameliyat sonrası kurşun çıkarıldı. Yaklaşık iki hafta yoğun bakımda kaldım. Gözlerimden ameliyat olacağım. İki aydır çalışmıyorum, tam anlamıyla sağlığıma kavuşmam bir yıl sürecek. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şüpheli şahıs hala yakalanmadı, şahıs elini kolunu sallayarak geziyor."