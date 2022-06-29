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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İndirim geldi, ikincisi yolda! 29 Haziran güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. BDDK'nın döviz kararının ardından dolar piyasasında düşüş ve Brent petrolda gözlemlenen gerileme indirim haberini beraberinde getirdi. 29 Haziran gece yarısı itibariyle motorine indirim yapılırken bir indirim daha geleceği iddia edildi. İşte, 29 Haziran Çarşamba akaryakıt indiriminin ardından güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...

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  • İNDİRİM GELDİ, İKİNCİSİ YOLDA! 29 Haziran 2022 indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    Araç sahipleri tarafından günlerdir beklenen akaryakıt indirimi haberi geldi. 16 ve 17 Haziran günlerinde peş peşe yapılan motorin zammının ardından motorin fiyatları 30 TL'yi aşmıştı. Geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatındaki sert düşüş ve  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) döviz kararıyla birlikte 16 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru motorin indirimi haberini de beraberinde getirdi. 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına indirimi uygulanırken bir indirim daha geleceği iddia edildi. İşte, 29 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ...
  • İNDİRİM GELDİ, İKİNCİSİ YOLDA! 29 Haziran 2022 indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

    BDDK'nın döviz kararının ardından 16 lira seviyesine kadar gerileyen dolar kuru ve petrol piyasalarındaki düşüş sonrasında motorin indirimi uygulandı.
  • İNDİRİM GELDİ, İKİNCİSİ YOLDA! 29 Haziran 2022 indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI!

    Motorinin litre fiyatı 16 ve 17 Haziran'da yapılan zammın ardından 30 TL'yi aşmıştı. Piyasalardaki gerilemeyle birlikte 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı. 
  • İNDİRİM GELDİ, İKİNCİSİ YOLDA! 29 Haziran 2022 indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    İKİNCİ İNDİRİM YOLDA!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık indirimin ardından 84 kuruş daha indirim gelecek. Yeni indirimin yapılmasıyla birlikte iki günde yapılan idnirim 3 lira 34 kuruş olacak.
  • İNDİRİM GELDİ, İKİNCİSİ YOLDA! 29 Haziran 2022 indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

    Petrol ve dolardaki düşüşün ardından akaryakıt sahipleri indirim haberini beklemeye başladı. Son olarak 23 Haziran günü 25 kuruş indirim uygulanan benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı.
  • İNDİRİM GELDİ, İKİNCİSİ YOLDA! 29 Haziran 2022 indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 29 HAZİRAN 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,50 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.97TL
  • İNDİRİM GELDİ, İKİNCİSİ YOLDA! 29 Haziran 2022 indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 27,25 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,48 TL 

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,42 TL
  • İNDİRİM GELDİ, İKİNCİSİ YOLDA! 29 Haziran 2022 indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 27,59 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL
  • İNDİRİM GELDİ, İKİNCİSİ YOLDA! 29 Haziran 2022 indirimli benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Motorin indirimi sonrası güncel akaryakıt fiyatları

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 27.37 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 27,59 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 12,09 TL

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