Araç sahipleri tarafından günlerdir beklenen akaryakıt indirimi haberi geldi. 16 ve 17 Haziran günlerinde peş peşe yapılan motorin zammının ardından motorin fiyatları 30 TL'yi aşmıştı. Geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatındaki sert düşüş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) döviz kararıyla birlikte 16 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru motorin indirimi haberini de beraberinde getirdi. 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına indirimi uygulanırken bir indirim daha geleceği iddia edildi. İşte, 29 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ...