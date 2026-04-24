Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları: 24 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

        İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları: 24 Nisan benzin ve motorin ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatları 24 Nisan 2026 itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve Orta Doğu'daki ateşkes gelişmeleri, akaryakıt fiyatlarında tarihi bir geri çekilme ihtimalini güçlendirdi. Motorin fiyatlarına indirim geldi. İşte "24 Nisan benzin ve motorin indirim var mı?" sorusunun yanıtı ile İzmir, Ankara, İstanbul güncel akaryakıt fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 14:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Motorin fiyatlarında beklenen indirim gündeme geldi. Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı seyrini devam ettirirken, akaryakıt fiyatlarına da yansımayı sürdürüyor. Peki, akaryakıta indirim geldi mi? Benzine ve motorine (mazota) indirim var mı? İşte 24 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        24 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 2,24 TL’lik indirim geldi.

        3

        BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        4

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 62.76 TL

        Motorin litre fiyatı: 69.35 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        5

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 63.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 70.47 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        6

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 64.01 TL

        Motorin litre fiyatı: 70.75 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
