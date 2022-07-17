Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip edilirken brent petrol piyasasında gözlemlenen dalgalı seyir akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. 8 Temmuz günü motorin fiyatlarına indirim uygulanırken 9 Temmuz'da ise zam uygulanmıştı. Uluslarası piyasalarda brent petrol fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yeniden 100 doların altını test ederken akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluştu. Benzin fiyatlarına 1,5 liranın üzerinde indirim yapılırken LPG fiyatlarına ise zam uygulandı. Öte yandan, brent petroldaki düşüşe bağlı olarak benzin fiyatına yeni bir indirim daha bekleniyor. İşte, olası indirim sonrası Ankara - izmir ve İstanbul benzin fiyatları...