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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        İnegöl'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı

        Bursa İnegöl'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 02:37 Güncelleme: 16.05.2025 - 02:39
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        İnegöl'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı
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        Olay, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşyeri sahibi Hazar A. (20), iddiaya göre kendisine yaklaşık 10 milyon TL borcu olan Alihan Y. (27) ve Kemal T. (26) ile alacak meselesini görüşmek üzere iş yerine davet etti.

        DHA'nın haberine göre; taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hazar A, husumetlilerine tabancayla ateş etti. Alihan Y. ve Kemal T'ye bacaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Hazar A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Bursa
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