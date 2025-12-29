Habertürk
        İnegöl'de üzerine şifonyer devrilen çocuk yaralandı

        İnegöl'de üzerine şifonyer devrilen çocuk yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine şifonyer devrilen 3 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 03:45 Güncelleme: 29.12.2025 - 03:45
        Üzerine şifonyer devrilen çocuk yaralandı
        Olay saat 22.00 sıralarında İngeöl ilçesi Cuma Mahallesi Şerif Ağa Çıkmazı'nda bulunan bir evde meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre; 3 yaşındaki Hatice Nur T'nin üzerine, oyun oynadığı sırada tırmandığı şifonyer devrildi. Yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Talihsiz çocuk ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Bursa
        #haberler
        #İnegöl
