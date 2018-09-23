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DEAŞ'ın celladı yakalandı
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İnfaz fotoğraflarıyla bilinen o terörist Adana'da hastanede yakalandı!

Suriye'de infaz ettiği insanlarla fotoğraf çektiren, yaralanıp Adana'ya geldiği belirlenen DEAŞ'ın celladı Halep nüfusuna kayıtlı Ahmed İsa (24), tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı

23.09.2018 - 09:55 | Güncelleme: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan hastanelere tedavi için gelen yabancı uyruklu şahısları incelemeye aldı. Vücutlarında şarapnel yarası veya atılan bir bombadan dolayı uzuv kaybı olan kişilerin yakından inceleyen polis, bacağını patlama sonucu kaybeden Halep doğumlu 24 yaşındaki Ahmed İsa’nın DEAŞ üyesi olduğunu tespit etti.

CEBİNDEN ÇIKAN FOTOĞRAFLAR KAN DONDURDU!

Yapılan araştırmada Ahmed İsa’nın, "Ebu Eyub" veya "Azuz Habbuş" kod adlarını kullanarak terör örgütü DEAŞ saflarında Esad ve YPG’ye karşı savaştığı ortaya çıktı. Harekete geçen terör polisi, Ahmed İsa’yı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Ortopedi servisinde taburcu edilirken gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bulunarak incelenmek üzere el konulan cep telefonundan çıkan fotoğraf ve video görüntüleri adeta kan dondurdu.

ELİNDE KALAŞNİKOFLU FOTOĞRAFLARI DA ÇIKTI

Videoda; terör örgütü DEAŞ üyesi 5-6 kişinin ‘Neşid’ tarzı müzik eşliğinde eğlendikleri oda içerisinde örgütün sözde bayrağı ve uzun namlulu silah ile Kalaşnikof bulunduğu görüldü. Oda içindeki kişilerden birisinin gözaltındaki Ahmed İsa olduğu belirlendi. Telefonu incelemeye devam eden polis, kafası kesilmiş ve demir parmaklıklara asılmış 3 kişinin önünde aralarında Ahmed İsa’nın da bulunduğu 5 kişi ellerinden Kalaşnikof silahlarla poz verdiği fotoğrafa ulaştı.

BAŞINA 100 BİN DOLAR ÖDÜL KONULDUĞUNU SÖYLEDİ

İHA'nın haberine göre Arapça tercüman yardımıyla sorguya alınan Ahmed İsa, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu ve Cerablus-Kobani bölgesinde ünlü Alman rap sanatçısı Ebu Talha Al Almani’nin 100 kişiden oluşturduğu Kete bul Eyyub El Ensari terör bölüğünde yer aldığını anlattı. Esad ve YPG’ye karşı savaştığını söyleyen Ahmed İsa, kesik kafaların YPG üyesi kişilere ait olduğunu anlattı. Ahmed İsa, bu nedenle terör örgütü YPG tarafından ölü veya diri ele geçirilmesi halinde başına 100 bin dolar ödül konulduğunu söyledi.

KİLİS ÜZERİNDEN ADANA'DA YAŞAYAN AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

Zanlı 2015 yılında uğradıkları bombalı saldırı sonucu ayağını kaybeden ve tedavi edilmek için Kilis üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye gelerek Adana’da yaşayan ailesinin yanına geldiğini anlattı. Ahmed İsa, sorgusunun ardından tekerlekli sandalye üzerinde polislerin yardımıyla geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Terör örgütü üyesi Ahmed İsa, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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