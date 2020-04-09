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ING Bank yeni (koronavirüs tedbirleri) mesai saatleri nasıl? ING Bank çalışma saatleri 2020

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya son süratle devam ediyor. Bu sebeple de dünyada ve ülkemizde çok sıkı tedbirler ve önlemler alınması gerekiyor. ING bankası da müşterilerin ve çalışanların sağlığı için endişe duyarak bu çalışma saatlerinde değişiklik olduğunu belirtti. 2020 ING banka çalışma saatleri normalde 9.00- 12.00 arasındaydı. Fakat son dönemde yaşanan olumsuzluklar sebebi ile bu çalışma saatlerinin aralığı düşürüldü. Koronavirüs sebebi ile artık ING bank 12.00 da açılacak ve 17.00 da kapanacaktır

ING Bank koronavirüs önlemleri açılış ve kapanış saatleri

ING bankalar normalde sabah 9.00 da müşterilere hizmet etmeye başlamaktadır. 12.30 ile 13.30 arasında öğle tatili bulunur. 13.30-17.00 a kadar tekrar hizmet vermeye devam etmektedir. Fakat 3 haftadır biliyorsunuz ki koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Bu sebeple de ING bankaları bu virüsün yayılmasını önlemek adına çeşitli tedbirler almaktadır. Tedbirlerden bir tanesi de çalışma saatlerini düşürmektir. Bir süre ING bankası 12.00 da açılacak ve 17.00 da kapanacaktır. Aynı zaman da bankada bulunan ATM’ler daha sıklıkla temizlenecek ve hijyene dikkat edilecektir. Çalışanlar da eldiven bulunacak ve müşteriler şubeye sıra ile alınacaktır

ING bankası hafta sonu açık mı?

ING bankası müşterilerine hafta sonu hizmet vermemektedir.

ING Bankası resmi tatillerde ve dini bayramlarda açık mı?

ING bankası dini bayramlarda ve resmi tatillerde açık değildir.

 

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