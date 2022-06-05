TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.
İlk iki maça sarı-lacivertli takım ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:
1. Maç
7 Haziran Salı
20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)
2. Maç
9 Haziran Perşembe
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)
3. Maç
11 Haziran Cumartesi
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
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