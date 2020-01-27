ING saat kaçta açılıyor?

ING bankası belirli saatte açılır, belirli saatte kapanır.. Bankanın 2020 çalışma saatlerine göre açılış saati belli oldu. Buna göre ING bankası saat 09.00’da açılmaktadır.

ING saat kaçta kapanıyor?

Bankalar hizmetlerini belirli saatler dahilinde vermektedir. Mesai saatleri dışında şubelerden hizmet almanız mümkün değildir. ING bankası saat 17.00’da kapanmaktadır. Banka müşterileri kapanış saatine kadar şubelerden destek ve hizmet alabilirler.

ING öğle arası saat kaçta?

Her banka gibi ING bankası da öğle arası kapalıdır. ING bankası öğle arası saat 12.30’da başlar, saat 13.30’da biter. Moladan sonra normal çalışma saatine devam eder. Öğle arası yemek ve dinlenme molası olduğu için banka hizmet vermemektedir.

ING hafta sonu çalışma saatleri

ING bankası hafta sonu müşterilere hizmeti sadece telefon şubesi aracılığı ile vermektedir. Banka şubeleri hafta sonu kapalıdır. ATM ya da telefon destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

İletişim numarası

0850 222 0 600