DHA

MI6´in,1953 yılında İran büro şefliğini yapan Norman Darbyshire, dönemin Başbakanı Muhammed Musaddık'ın devrilmesi ve yerine Şah Rıza Pehlevi´nin getirildiği olayları 1985 yılında bir röportajda anlatmıştı. İngiliz basın organı Guardian, daha önce yayınlanmayan bu röportajı haber yaparak İngiltere´nin 1953´teki İran olaylarına müdahalesini aydınlattı.

BİSKÜVİ KUTULARINDA RÜŞVET VERİLMİŞ

Yayınlanmayan 1985 röportajında, Darbyshire, Başbakan Musaddık´ın devrilmesi operasyonunu bizzat yürüttüğünü ve Şah Rıza Pehlevi´nin kızkardeşini kendi saflarına çektiğini anlatıyor. Başbakanı devirmek konusunda pek istekli olmayan Şah'ı, kız kardeşinin ikna ettiğini ifade eden Darbyshire, İngiltere´nin önceleri seçilmiş İran parlamentosunda görevli diplomatlara `bisküvit kutularına saklanmış paralarla´ rüşvet verdiğini anlattı.

OPERASYON 750 BİN STERLİNE MALOLDU

Darbyshire, İngiltere´nin daha önceki casusluk çalışmalarını anlatırken, "Büyük paralar harcandı. Büyük miktarda paralar bisküvi kutularında saklanarak taşınıyordu. Sanırım o sırada 1,5 milyon sterlini aşkın para harcamıştır" ifadelerini kullandı. İran büro şefliği görevine gelen Darbyshire , Musaddık´ın devrilmesini daha ucuza planladığını anlatarak "700 bin sterline maloldu. Biliyorum, çünkü ben harcadım bu parayı" ifadesini kullandı.