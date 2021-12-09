İngiliz bakandan Omicron açıklaması

Javid, dün getirilen yeni COVID-19 kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "(Omicron) Çok, çok hızlı yayılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm COVID-19 türlerinden daha hızlı yayılıyor." ifadesini kullandı.
İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir." dedi.
Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerek İngiliz hükümetinin COVID-19’la mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, bu varyanta karşı savunmayı güçlendireceğini vurguladı.
İNGİLTERE'DE AŞI PASAPORTU ZORUNLU OLUYOR
İngiliz hükümetinin dün açıkladığı yeni COVID-19 kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunuldu. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale getirildi.
Hükümet, aşı pasaportunu da uygulamaya koyma kararı aldı.
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