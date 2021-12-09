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Haberler Dünya İngiliz bakandan Omicron açıklaması
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İngiltere'den endişelendiren Omicron açıklaması: Ay sonuna kadar 1 milyon vaka görülebilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık bir milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirdi.

İngiliz bakandan Omicron açıklaması
İngiliz bakandan Omicron açıklaması
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HABERTURK.COM / AA

Javid, dün getirilen yeni COVID-19 kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "(Omicron) Çok, çok hızlı yayılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm COVID-19 türlerinden daha hızlı yayılıyor." ifadesini kullandı.

İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir." dedi.

Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerek İngiliz hükümetinin COVID-19’la mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, bu varyanta karşı savunmayı güçlendireceğini vurguladı.

İNGİLTERE'DE AŞI PASAPORTU ZORUNLU OLUYOR

İngiliz hükümetinin dün açıkladığı yeni COVID-19 kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunuldu. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Hükümet, aşı pasaportunu da uygulamaya koyma kararı aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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