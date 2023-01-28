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İngiliz havayolu firması Flybe uçuşları iptal etti

İngiliz havayolu firması Flybe, tüm operasyonlarını durdurdu. 2020'de iflas eden şirket 2022 Nisan ayında tekrar faaliyete geçmişti

İngiliz havayolu firması Flybe uçuşları iptal etti
HABERTURK.COM

İngiliz havayolu firması Flybe, ikinci kez iflasa sürüklendi. Bir dönem Avrupa'nın en büyük bağımsız bölgesel havayolu şirketi olan Flybe, tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, bileti olan yolcuların diğer havayolları şirketleri, demiryolu ya da otobüs firmalarıyla alternatif seyahat planı yapmaları gerektiği belirtildi.

2020'de iflas eden Flybe, geçen yıl nisan ayında 23 rotada 530'a kadar uçuş yapma planıyla yeniden faaliyete geçmişti.

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