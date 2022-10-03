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İngiliz hükümeti vergi planında geri adım attı

İngiliz hükümeti, sterlinin rekor seviyelerde güç kaybetmesinin ardından U dönüşü yaptı. İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in “Anladık ve dinledik” ifadeleri ile geri adım attıklarını bildirdiği açıklamasından sonra Sterlin dolar karşısında yüzde 0.8 değer kazandı. Yayınlanan ilk raporlara göre, hükümetin 'büyüme planını' açıklamasından önceki günden bu yana, sterlin dolar karşısında en yüksek seviyesi 1.1179'a yükseldi

İngiliz hükümeti vergi planında geri adım attı

İngiliz hükümeti, küresel piyasalarda kargaşaya yol açan ve Sterlin'in rekor düşük seviyelere inmesine sebep olan vergi planından vazgeçti.

Hükümet, 23 Eylül'de, ülkede en zenginlere fayda sağlamayı amaçlayan, toplam 45 milyar Sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını duyurmuştu. Ardından ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin odağı oldu ve yeni yapılan açıklamayla en çok kazananlar için yüzde 45'lik en yüksek vergi oranının kaldırılmayacağını duyurdu.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, yaptığı açıklamada, "Gelir vergisinde yüzde 45 kesintinin kaldırılmasının ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklarla başa çıkma misyonumuzla uyuşmadığına karar verdik. Sonuç olarak, yüzde 45'lik verginin kaldırılmasında ilerlemeyeceğiz. Anladık ve dinledik" ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN ETKİLERİ DE BASKIYA NEDEN OLDU

Vergi indirimlerinde, yılda 150 bin Sterlin üzeri kazananlardan alınan yüzde 45'lik gelir vergisinin kaldırılması da bulunuyordu. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının artacağı yönündeki beklentilerdeki artışla sterlinin güç kaybetmesine neden olarak piyasalarda çalkantıya yol açmıştı. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisi ve resesyon endişeleri de Sterlin üzerindeki baskıyı artırdı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI DEVREYE GİRDİ

İngiltere Merkez Bankası, devreye girerek tahvil alım paketi açıklamak zorunda kalmıştı. Banka, 22 Eylül'de, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.25 seviyesine yükseltmişti. Böylece politika faizi son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ülkede enflasyon yüzde 9.9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

S&P İNGİLTERE’NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Standard & Poor's, Başbakan Liz Truss'un vergi indirim planlarının ülkenin borcunun yükselmeye devam etmesine neden olacağı gerekçesiyle İngiltere'nin "AA" seviyesindeki ülke kredi notunun görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürmüştü.

Uluslararası Para Fonu da (IMF) 27 Eylül'de, İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izlediklerini ve yetkililerle birlikte çalıştıklarını aktararak, yüksek enflasyon göz önüne alındığında büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketleri önermediklerini belirtmişti.

TARİHİ DÜŞÜŞ

Truss, bir aydan kısa bir süre önce başladığı görevinde, yıllarca süren durgunluğu sona erdirmek için İngiltere ekonomisini yeniden şekillendirme sözü verdi. Ancak, vergi indirimlerini içeren yeni mali politikalarını açıklamasının ardından, sterlin 1.0350 ile dolar karşısında rekor seviyeye düşmüştü.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki endişelere sebep olduğu için sterlinin güç kaybetmesine neden olmuştu.

TEKRAR DEĞER KAZANDI

Yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçilmesi haberinin ardından sterlin dolar karşısında yüzde 0.8 değer kazandı.

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