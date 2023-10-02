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        Haberler Dünya İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesi siber saldırıya uğradı

        İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesi siber saldırıya uğradı

        İngiliz basınında yer alan haberlerde, kraliyet ailesinin resmi internet sitesinin siber saldırıya uğradığı bildirildi. Siber saldırı nedeniyle siteye bir buçuk saat erişim sağlanamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 07:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 07:50
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        İngiliz kraliyet ailesine siber saldırı
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        İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesinin siber saldırıda hedef alındığı bildirildi.

        Ülke basınında yer alan haberlere göre, kraliyet ailesinden bir kaynak, internet sayfasının siber saldırıya uğradığını açıkladı.

        Siber saldırı nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat erişimin sağlanamadığı sayfaya, dün öğlen saatlerinde tekrar erişim mümkün oldu.

        Saldırıdan kimin sorumlu olduğunun bilinmediğini belirten kaynak, bunun bilgisayar korsanlığı olmadığını, internet sitesinin sistemlerine ya da içeriğine erişim sağlanamadığını aktardı.

        Rus hacker grubu "Killnet", kraliyet ailesinin internet sayfasına yönelik DDoS (Distrubuted Denial of Service) saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

        İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya bağlantılı hacker grupların, İngiltere'deki işletmelere yönelik siber saldırı planlarıyla ilgili uyarıda bulunmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #Kraliyet Ailesi
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