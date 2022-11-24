Çifte Kennedy ailesi başta olmak üzere pek çok destek olsa da çiftin törende Ukrayna savaşında ülkesini yöneten ve mücadele eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile aynı ödülü alacak olması tepki çekti.

Kimileri çiftin hangi ayrıcalık ve özellikle bu ödülü aldıklarının sorgulanması gerektiğini savundu.