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İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

İngiltere'de tahtın varisi Prens William ile eşi Galler Prensesi Kate, önümüzdeki haftalarda ABD'de olacak. Kraliyeti bırakan Prens Harry ve Meghan Markle ise aynı gün çok yakınlarda gerçekleşecek başka bir etkinlikte olacak.

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  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

    İngiltere'de kardeşler ve eşleri arasındaki kraliyet anlaşmazlığı bu kez de Amerikan topraklarında oynanmak üzere...
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

    İki çift ABD'de birbirlerinden sadece birkaç gün arayla farklı iki girişimi kutlayarak iki ayrı törende yer alacak. Kennedy'ler de bu iki ayrı etkinlikte yer alacak.
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

    Aralık ayında Boston'daki JFK Library Foundation'da gerçekleşecek 'Earthshot Ödülü' için Galler Prensi William ve Prensesi Kate'e ile çalışan John F. Kennedy'nin torunu, Jack Schlossberg de eşlik edecek. 
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

    Diğer tarafta ise Prens Harry ve Meghan Markle, monarşi içindeki tartışmalı 'ırkçılık' iddiaları sonrası Robert F. Kennedy İnsan Hakları Ödülü ile onurlandırılacak. Ödülü ise eski ABD Başkanı Robert F.Kennedy'nin kızı 63 yaşındaki Kerry Kennedy verecek. 
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

    Robert F. Kennedy İnsan Hakları Vakfı Başkanı da olan Kerry Kennedy geçtiğimiz aylarda monarşiyi 'yapısal ırkçılık' ile suçlamıştı.
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

    İspanyol medya kuruluşu El Confidencial ile yaptığı bir röportajda Kennedy "Birleşik Krallık tarihindeki en eski kuruma gittiler ve onlara neyi yanlış yaptıklarını, kurum içinde yapısal ırkçılığa sahip olamayacaklarını ve ruh sağlığı konusunda yapılan yanlışları sürdüremeyeceklerini söylediler" diyerek çifte destek çıkmış ve 'ahlaki bir cesaret' gösterdiklerini ifade etmişti.
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

    Çifte Kennedy ailesi başta olmak üzere pek çok destek olsa da çiftin törende Ukrayna savaşında ülkesini yöneten ve mücadele eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile aynı ödülü alacak olması tepki çekti. 

    Kimileri çiftin hangi ayrıcalık ve özellikle bu ödülü aldıklarının sorgulanması gerektiğini savundu. 
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

    Çiftin ABD'de aynı şehirlerde olsa da bir araya gelmesi ise beklenmiyor.
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

    Prens Harry'nin anı kitabının de yakın zaman içerisinde çıkması ile gerilimin daha da artması bekleniyor. 
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir. 
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü
  • İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü

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