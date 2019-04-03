İngiltere ordusu, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir kostümü tanıtarak herkesi şaşırttı.

İngiliz basını, 340 bin sterlin (2.5 milyon TL) değerindeki sır roketlerinin kullanılması durumda denizcilerin bir çatışma anında uçarak düşman gemisine saldırı yapmasının mümkün olacağını yazdı.

Projenin ilk denemesini 23 yaşındaki pilot Alex Wilson yaptı.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, yaklaşık 28 kilo ağırlığındaki sırt roketleri hakkında, "Rakiplerimiz oldukça hızlı ilerliyor. Hırslı, cesur ve öncü olmalıyız. Kraliyet Donanması'nın en iyi olduğu zamanlar, yeni teknolojilerin kullanılmaya başlandığı zamanlardır" ifadesini kullandı.